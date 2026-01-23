Как да запазим свежестта на плодовете и зеленчуците по-дълго
© ФОКУС
Авокадото, например, зрее по-бързо, ако е в купа с банани или ябълки. Ако искате да го задържите по-дълго твърдо, дръжте го отделно или го сложете в хладилника, когато вече е узряло. Същото важи и за прасковите и кивито – сложени заедно узряват по-бързо.
Не всички зеленчуци обичат студената среда. Домати и чушки губят вкус и текстура, ако стоят в най-студената част на хладилника, докато морковите, целината и краставиците се съхраняват идеално в отделение с леко овлажнена кърпа, за да не се изсушат. Патладжаните, пък, е най-добре да стоят на плота, далеч от слънце, но не в хладилника.
Зелените салати, спанак и рукола остават свежи, ако листата се обвият леко с влажна кърпа или се сложат в кутия с капак и малко хартия. Това задържа влагата, без да се появява мухъл.
Ягодите или малките чери домати се запазват по-добре, ако се държат в ниска купа или контейнер с хартия на дъното, вместо в пластмасова торба. Така се избягва кондензация и плесен.
С няколко прости, почти незабележими промени, плодовете и зеленчуците остават свежи по-дълго, гарантира ФОКУС.
Още от категорията
/
Модният журналист Мариана Аршева за срещата си с Валентино: Посрещна ме сме все едно сме приятели
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Хорърът "Грешници" стана най-номинираният филм в историята на наг...
19:48 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 7...
16:05 / 22.01.2026
Напусна ни виолончелистът Иван Лалев
14:15 / 22.01.2026
Как влияят ниските температури на сърдечно-съдовата система?
12:10 / 22.01.2026
Официално удвоиха стоте хиляди лева в "Стани богат"
10:47 / 22.01.2026
Сняг и жълт код за поледици в част от страната
08:37 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.