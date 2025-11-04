Как най-ефикасно да намалим сметките за парно?
Поддържайте постоянна, умерена температура
Големите температурни колебания натоварват системата и увеличават разходите. Оптималната температура за дневните помещения е около 20–21°C, а за спалнята 18–19°C. Важно е да не изключвате напълно радиаторите през деня, когато отивате на работа например. Така при повторно включване се изразходва повече енергия, за да се загрее изстиналото вече помещение.
Поддържането на комфортна температура е важно за здравето — както прекалено ниските, така и прекалено високите температури могат да имат негативен ефект. Ето колко градуса е препоръчително да поддържате в различните помещения:
Дневна/хол - 20-21 °C
Спалня - 18-19 °C
Баня - 22-23 °C
Разбира се, идеалната температура не е универсална — зависи от удобството на семейството, изолацията на жилището и навиците.
Вечер намалявайте парното
Когато си лягаме, не ни е нужна висока температура, за да се чувстваме комфортно, особено ако използваме по-дебели завивки. Намаляването на парното дори и с 1 степен или 1 градус преди лягане, може да намали значително сметките.
Не закривайте радиаторите
Завеси, мебели и декоративни решетки пред радиатора пречат на въздушната циркулация и намаляват значително ефективността му. Освободете пространството около отоплителните тела, за да може топлината да се разпределя равномерно в стаята.
Обезвъздушавайте радиаторите редовно
Въздухът, натрупан в системата, пречи на правилното загряване. Обезвъздушавайте радиаторите в началото на всеки отоплителен сезон и когато забележите, че горната им част остава студена.
Как да проветрявате правилно, когато имате парно
Когато времето е влажно и студено, е важно да не проветрявате дълго. По-добрата стратегия е да отваряте вратите и прозорците няколко пъти на ден за по 5 минути, отколкото веднъж за 20 например. Ако все пак искате да направите ударно проветряване, защото цял ден не сте били у дома, то отворете прозорците във всички стаи за 5 минути, така че да се създаде течение. Така въздухът у дома ще се смени напълно с нов, без да се охлаждат стените и мебелите. Когато се проветрява в помещения с радиатори, те трябва да бъдат изключени по време на проветряването, пише Ladyzone.
Какви са ползите от омега-3 мастните киселини?
17:33 / 03.11.2025
Таня Георгиева: Методът K-Power може да подобри имунитета и да из...
17:07 / 03.11.2025
