Когато болката от счупване става нетърпима и не преминава с конвенционални методи на лечение, пациентите търсят помощ от специалисти по неврохирургия. Какви са възможните сценарии за пациенти с фрактури, свързани с остеопороза, и кога трябва да се потърси хирургическа намеса, разяснява неврохирургът в болница "Св. Анна“ д-р Георги Красимиров в предаването "Пулс“ по NOVA NEWS."Това са пациенти, които или знаят, че имат остеопороза и очакват да получат фрактура, или пък са получили фрактури, без да знаят за наличието на заболяването. Все повече хора са информирани за остеопорозата и предприемат адекватно лечение. Процентът на хората, които не знаят за това заболяване, остава все още висок“, обясни д-р Красимиров.Локализация на фрактурите при остеопорозаНеврохирургията се занимава с последствията от остеопорозата, като най-често срещаните фрактури се намират в областта на гръбначния стълб. "Най-честите фрактури се наблюдават в поясната част на гръбначния стълб, която поема най-голяма тежест. Другите чести фрактури са в гръдния отдел, особено в 11-12 прешлени, където натоварването е изключително високо", добави д-р Красимиров.Той обясни, че симптомите на остеопоротичната фрактура могат да бъдат разнообразни. Най-често те се проявяват чрез рязка и силна болка, която може да се появи след падане или дори след вдигане на тежест. "Не винаги болката е локализирана само в кръста. Понякога тя може да се разпространи и по хълбочната област, което може да накара пациентите да потърсят помощ от нефролог или уролог“, каза специалистът.Какво да правим, ако болката не преминава?Когато болката не преминава след конвенционално лечение, важно е пациентът да потърси медицинска помощ. "Често пациентите чакат твърде дълго, което затруднява лечението. Болката при остеопорозни фрактури може да бъде толкова силна, че пациентите да бъдат принудени да останат в легнало положение, за да я облекчат. Ако болката не преминава в рамките на една седмица или две, е необходимо да се потърси помощ от специалист“, посъветва д-р Красимиров.Лечение на остеопорозни фрактуриПо думите му неврохирурзите имат различни опции за лечение на остеопорозни фрактури, в зависимост от сериозността на случая. "Първоначално се опитваме да се справим с последствията консервативно – чрез болкоуспокояващи лекарства, корсети и подходяща терапия. Не всяка фрактура на прешлен изисква хирургично лечение, но понякога е необходимо“, обясни д-р Красимиров.Според специалиста когато консервативното лечение не е достатъчно, се предприемат хирургични интервенции, като най-често използваните са поставяне на костен цимент и кифопластика. "Поставянето на костен цимент има за цел да стабилизира прешлена и да предотврати допълнително смачкване. Това не лекува костта, но осигурява стабилност и облекчава болката. В тежки случаи, когато фрактурата е сериозна и може да доведе до парализа, може да се наложи метална остеосинтеза или винтова стабилизация“, обясни неврохирургът.Какво е костният цимент?"Костният цимент не лекува остеопорозата и не възстановява здравината на костта, но стабилизира прешлена и предотвратява допълнителни увреждания. Това е жизненоважно за предотвратяване на сериозни неврологични последици, като загуба на чувствителност или парализа“, обясни д-р Красимиров.