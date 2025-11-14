В киното преди четвърт век имаше въображение и артистичност. За тези 25 години виждаме отдалечаване от човешкото и от това, което обичат киноманите. Това каза писателят Мартин Касабов вна. Гостът сподели, че в началото на новото хилядолетие той е виждал само светло бъдеще пред киното.Според него обаче филмите днес нямат мащаба на киното преди четвърт век. От тогава са най-касовите филми на Холивуд. "За мен епосът е преди всичко мащаб – дали ще са статисти, дали е сценография, но винаги трябва да има размах, големи теми на голямо платно. Сред най-епичните филми са трилогията "Властелинът на пръстените“, поредицата "Хари Потър“, дори първите два филма от трилогията "Спайдър-мен“ на Сам Рейми и началото на т. нар. Marvel Cinematic Universe. Имаме и франчайза "Карибски пирати“, който е приключенско фентъзи, което остарява страхотно. Да не говорим вече за компрометираните за времето си "Троя“, "Александър“ и "Небесно царство“, които в момента нямат прецедент“, изброи Касабов.Водещият на предаването Благой Д. Иванов добави, че в началото на новото хилядолетие се наблюдава ренесансово разгръщане на епическото в киното. Успехът на "Спайдър-мен“ бележи своеобразния преход от една епоха към друга, смята Иванов. "Със стартирането на MCU и на "Железният човек“ започва началото на края. Дори да има добри филми, в крайна сметка се получи един монопол на супергероя и това в един момент наистина втръсва“, коментира той.Голямата промяна в киното се случва в периода 2008-2012 г., отбеляза Касабов. "Тези филми уж са подобни на "Спайдър-мен“, но са съвършено различно животно. В началото те ни предоставяха наслада, беше нещо ново, харесваше ни тази връзка между филмите – не беше правено дотогава, поне не и с такъв размах. Започна да се говори за вселена, за франчайз, за интелектуална собственост. След това започнаха да навлизат и някои по-очевидни послания, които отвратиха голяма част от фен базата. Стана много грубо и много грозно и това чисто художествено не е добре. Никога не сме имали против главният герой да е чернокож, азиатец, жена, никога не сме го коментирали, но изведнъж това стана изведена тема за Демократическата партия и за левия Холивуд и просто отблъсна страшно много фенове. Изгуби се любовта към материала, човешката връзка. Актьорите вече не са важни, те са заменими, важни са самите герои“, коментира гостът.Според него тези фундаментални промени са резултат от технологичното развитие и политическия натиск, а друга причина киното днес да не е толкова вълнуващо и епично са компютърните ефекти, които окото разпознава безпогрешно. "Филмите отпреди 10-15 години, които залагат на тежка употреба на компютърни ефекти, сега не остаряват добре. В последните години това стана ключово за мен за оценката на даден филм“, допълни Касабов.Във филма "Франкенщайн“ на Гийермо дел Торо обаче има качествена сценография, костюми, добра актьорска игра и музика и никакви политически послания. Според Касабов режисьорът заявява уважение към Мери Шели и изобщо към епохата и литературата от периода.