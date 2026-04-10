Великден е един от най-обичаните празници у нас. Той е и повод да прекараме повече време със семейството и да си починем от натовареното ежедневие. Гледането на хубав филм винаги действа разтоварващо, а по празниците е особено интересно да се насладим на тематични екранизации.

ФОКУС ви предлага няколко заглавия на филми подходящи за Великденските празници, може да ги гледате сами, с приятели и дори с цялото семейство.

1. "Възкресение" (Risen)

Този филм представя библейската история през очите на неверник – римски трибун, изпратен да разследва изчезването на тялото на Исус. Интригуващ и различен прочит.

2. "Светът на зайчето Питър" (Peter Rabbit)

Ако търсите нещо забавно и динамично, приключенията на палавото зайче са перфектният избор. Филмът е изпълнен с хумор и е любим на децата по цял свят.

3. Това е великденският бигъл, Чарли Браун!I t’s the Easter Beagle, Charlie Brown“ (It’s the Easter Beagle, Charlie Brown)

Класическа анимация с Чарли Браун и Снупи, която показва забавни великденски моменти и традиции.

Каквото и да изберете, не забравяйте да го гледате с добра компания и много настроение.