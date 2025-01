Какво да направим при подуване на корема, кои напитки могат да ни помогнат

© Подуването на корема е особено неприятно усещане, което може да доведе до лек дискомфорт, който да отмине бързо, но и до по-силна болка. Най-честите причини са натрупване на газове в червата, твърде бързото хранене или преяждане.



В случай че сме се отпуснали с похапването, има лесен начин да успокоим стомаха и да облекчим неприятното чувство. Ето шест напитки, които помагат при подуване на корема.



Кефир



Тази ферментирала млечна напитка, богата на пробиотици, подпомага храносмилането и действа благоприятно при подуване и газове, благодарение на полезните си микроорганизми.



Освен това кефирът допринася за баланс в чревния микробиом, което е от съществено значение за доброто храносмилане.



Джинджифилов чай



Чаша джинджифилов чай може да помогне за изпразването на червата и следователно за облекчаване на усещането за подуване.



Също така се отразява добре и при газове.



Зелен чай



Благодарение на антиоксидантите и катехините, които съдържа, зеленият чай също помага за справяне с подуването. И това далеч не е единствената полза, , пише Eat This, Not That, цитиран от lifestyle.bg. По-специално катехините имат силни противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които успокояват храносмилателния тракт и намаляват газовете в червата след хранене.



Вода



В някои случаи водата може да бъде напълно достатъчна.



Тя е ефективна за облекчаване на подуване, причинено от запек заради дехидратация на организма. Тогава бактериите причиняват повече газове, а оттам и подуването.



Комбуча



Комбучата е също ферментирала напитка, свързана с ползи за храносмилането. Това дава повод да се смята, че може да помогне и за намаляване на подуването. Нейното съдържание на пробиотици подпомага здравето на червата, храносмилането и баланса на чревната микробиота.



Друг плюс на комбучата е ниското ѝ съдържание на захар, която в по-голямо количество може да допринесе за подуване на корема.



Златно мляко



Златното мляко се приготвя с животинско или растително мляко, куркума, черен пипер, джинджифил и малко мед или друг подсладител.



Напитката се свързва с облекчаване на подуването заради куркумина в куркумата, както и джинджифилът, който също се смята за благоприятен при дискомфорт в корема.