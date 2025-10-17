SkyNews.
Но какво има в менюто? Според картичките, поставени върху златни чинии в кабинетната стая, ще бъдат сервирани:
Салата с хрупкави артишоци, настърган копър и лимонов винегрет;
Печено пиле с картофени кюфтенца от сладки картофи, фрикасе от грах, рукола и айоли с розмарин.
Ябълки Макинтош и карамелен шифон със сладолед от клементини и сос от къпини.
Разбира се, ястието, на което украинският отбор най-много се надява да пристигне на златна чиния днес, е под формата на крилати ракети "Томахоук“ с голям обсег.
