Легендарният вратар и капитан на "златното поколение“ Борислав Михайлов почина на 31 март, след като прекара повече от четири месеца в кома вследствие на тежки здравословни усложнения.
Той си отиде на 63-годишна възраст, оставяйки след себе си ярка следа в българския футбол. Състоянието му се влоши рязко миналия ноември.
Роден в семейството на вратаря Бисер Михайлов, Боби продължава наследството на своя баща с не по-малък талант и усилия и последвали успехи, които успява да предаде на сина му Николай.
Кариерата му преминава през върхове и спадове. Боби дебютира едва на 17 години, като бързо става титуляр и любимец на феновете на "Левски". С националния отбор участва в четири мача на Световното в Мексико (1986) и извежда България до историческото четвърто място на САЩ '94. В онзи славен един месец той записва един от най-великите моменти за родния спорт със спасените две дузпи срещу Мексико през 1994 г. .
След кончината си Михайлов оставя активи, оценявани на около 15 милиона евро, включително имоти в България и на Френската ривиера, автомобили и банкови сметки в Швейцария. Тъй като според запознати не е оставил завещание, имуществото му ще бъде поделено съгласно закона.
Съпругата му - легендата в художествената ни гимнастика Мария Петрова, с която имат 28-годишен брак е законен негов наследник на 50% от общото наследство плюс равен дял с децата от останалата половина.
От първия си брак Боби има две деца Николай, Бисера. Третата Елинор е от брака му в Мария Петрова: Трите деца на Михайлов ще си поделят останалите части от активите, възлизащи на по около 2,5 милиона евро за всеки.
Борислав Михайлов остава в паметта на нацията като железния капитан, който не се пречупи в най-трудните моменти на терена. Въпреки противоречията в по-късния му етап като ръководител, неговият професионализъм и добра подготовка през горещото лято на 1994 г. остават вечен символ на българския дух, пише HotArena.bg.
