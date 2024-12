Какво обича да прави по празниците "Кралицата на Коледа"

© Марая Кери разкри коледната си традиция. 55-годишната звезда получи почетната титла "Кралицата на Коледа“ благодарение на хитовата си песен от 1994 г. All I Want For Christmas Is You.



Мая Кери има 13-годишни близнаци - Марокан и Монро Скот, от бившия си съпруг Ник Канън. Тя разкри, че с дъщеря ѝ прекарват време заедно в кухнята по време на празничните дни.



"Обичам да готвя по време на празниците. Правя лингуини със сос от бели миди – любимата рецепта на баща ми. Правя я всяка година и понякога дъщеря ми Монро ми помага да я сготвя. Това е нещо, което обичам да правя“, сподели певицата пред People, цитиран от bTV.



Певицата неотдавна отбеляза, че не е особено трудно да я зарадваш на Коледа, защото тя винаги оценява мисълта и усилията, които хората влагат, за да купят подарък, който смятат, че ще ѝ хареса.



Попитана дали се смята за лесен човек за купуване на подарък, тя каза: "Така мисля, защото наистина е важна мисълта. Знам, че звучи клиширано, но е вярно. Ако някой отдели време от деня си и отиде да ти купи нещо, това е много важно“.



Марая Кери е известна с това, че всяка година, обикновено след Хелоуин, пуска видеоклип, озаглавен "Време е“, което означава, че е готова да навлезе в празничния дух.



Певицата призна, че клиповете често се подготвят цяла година.



"Имам предвид, че започвам да мисля за следващия, след като излезе тазгодишният. Искам да кажа, че просто го обичам, наистина, толкова е забавно. Честно казано, през целия си живот съм обичала толкова много Коледа. Невероятно е“, посочи Кери.