Пленителните поинсетии не са просто коледни цветя. Със своите ярко червени, кремави, розови или кайсиеви звездообразни прицветници те внасят колорит в интериора през цялата есен и зима. Но именно сега, в разгара на празничния декември, се радваме най-много на тяхната магия – те допълват топлината и уюта на зимните вечери у дома и създават истинска коледна атмосфера. С правилна грижа тези зимни красавици ще останат ярки и свежи в продължение на месеци. Експертите от Stars for Europe (SfE), цитирани от "Фокус", споделят всичко, което трябва да знаете за отглеждането им, за да се радвате на красотата им по-дълго.Не всички поинсетии са еднакви. За да се радвате на растението си по-дълго, обърнете внимание на свежестта му още от самото начало. Качествената коледна звезда има плътни, здрави зелени листа, малки цветни пъпки в центъра на ярките прицветници и няма признаци на увяхване или паднали листа. Растения, изложени на течение или оставени навън, е по-добре да си останат в магазина, защото студените и ветровити условия може вече да са ги повредили, дори ако ефектът не се забелязва веднага.Поинсетията е родом от тропическо Мексико, където вирее при меки температури през цялата година. Въпреки че цъфти през зимата тук, тя е чувствителна към студ. Температури под 12°C могат да я повредят, затова я увийте добре при транспорт и я защитете от студа. Краткото пътуване до дома, без продължително излагане на външни условия или в отоплен автомобил, ще гарантира, че растението няма да пострада.Коледните звезди обичат светлина и топлина. Идеални са температури между 15 и 22°C. Первазът на прозореца е подходящ – дори южен прозорец през зимата не е проблем. Важно е растението да се предпазва от течение. Когато проветрявате стаята, преместете го на място, където няма да е изложено на рязка промяна на температурата. Ако поинсетията е поставена твърде близо до радиатори или камини, температурата ще стане прекалено висока. Това крие риск от изсъхване и преждевременно увяхване на листата. Ако дневната е твърде топла, по-хладно, но светло място – например в спалнята, банята или кухнята – може да е по-добър избор.Прекомерната топлина не е единственото, което може да навреди на коледните звезди. Някои плодове, като ябълки, банани и домати, също могат да ги повредят, тъй като отделят етилен – газ, който ускорява увяхването на прицветниците. Затова не поставяйте растението до купа с плодове.Прекомерното поливане е една от най-честите грешки при поинсетиите. Оставете почвата леко да изсъхне между поливанията и избягвайте преовлажняване. Добър тест: когато почвата е суха на дълбочина 2–3 см или саксията се усеща по-лека при повдигане, е време за поливане. Има няколко начина да го направите.Ако поливате отгоре, използвайте малко количество вода със стайна температура и се уверете, че след 15 минути няма остатъчна течност в чинийката на саксията. Друг вариант е да налеете вода директно в чинийката под саксията, за да може почвата да я поеме отдолу. Отстранете излишната вода след не повече от 15 минути, за да избегнете преовлажняване. При много суха почва или мини поинсетии най-добре е да потопите цялата саксия за кратко във вода, така почвата ще се напои равномерно. След това оставете растението добре да се отцеди, преди да го върнете на мястото му.Нормално е коледните звезди да загубят ярките си прицветници след цъфтежа и да преминат в покой за няколко седмици – обикновено до април. През това време им е нужна малко вода и никакво торене. Идеална е прохладна, светла локация с температури между 15–18°C. През пролетта подрежете поинсетията и я пресадете в свежа почва. След това постепенно увеличавайте поливането и торете веднъж седмично. Щом нощните температури достигнат двуцифрени стойности, можете да изнесете коледната звезда на частично засенчено място на балкона или терасата. Важно е редовното, но умерено поливане – преовлажняването е строго забранено.За да развие растението отново ярки прицветници, трябва да се държи на тъмно по 12–14 часа дневно в продължение на шест до осем седмици, започвайки около септември. След това ще започне да образува характерните си обагрени прицветници. Важно е растението да не бъде изложено на никаква светлина през тъмния период. Дори лека светлина, от телевизор или улична лампа, може да наруши ритъма и да забави цъфтежа.Коледните звезди не са само красиви и лесни за поддръжка саксийни растения, те също така са впечатляващи, достъпни и дълготрайни като рязани цветя. Отрязаните цветове ще издържат до две седмици, ако млечният сок от стъблата се спре веднага след рязане, трябва краят да се потопи за няколко секунди в гореща вода (около 60°C), след това в студена вода и редовно да се добавя прясна вода.