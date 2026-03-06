Какво означават цифрите в ЕГН-то?
Първите 6 цифри от ЕГН-то на всеки човек съдържат рождението му, пише businessnovinite.bg. Първите две цифри са за годината, следват месеца и датата. За родените след 2000 година има особеност при образуване на ЕГН-то. При тях, ако месецът, в който е роден човекът е едноцифрено число – от 1 до 9 към него се прибавя 40 и се получават трета и четвърта цифра съответно 41, 42, 43 и така до 49. Ако месецът на раждане е двуцифрено число – 10, 11 или 12 се прибавя 40 към него и се получават трета и четвърта цифра 50, 51 или 52.
Двете цифри след рождената дата носят информация за областта, в която е родено лицето и поредността на раждане в съответната област.
Предпоследната цифра показва пола, като за жени се използват нечетни, а за мъже – четни цифри. Последната цифра от ЕГН-то е контролна и се изчислява по сложен алгоритъм.
