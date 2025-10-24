ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво означават стикерите върху ябълките
©
Популярният блогър и експерт по здравословно хранене Зиб Аткинс обяснява, че цифрите на стикерите са част от международната система PLU (Price Look-Up) – код, който касиерите използват, за да определят вида и цената на плода. Но освен това, тези цифри разкриват и как точно е отгледан продуктът.
Какво означават кодовете:
Код, започващ с 3 или 4: плодовете са отглеждани по конвенционален начин, с употреба на химически торове и пестициди.
Код, започващ с 9: плодът е органичен, произведен без синтетични пестициди и изкуствени торове.
"Ако видите число, което започва с три или четири, това не е органична ябълка. Восъкът, с който я покриват, може да съдържа токсични вещества и да прикрива следи от пестициди“, предупреждава Аткинс.
Безопасен ли е восъкът върху плодовете?
Според експерти от хранителната индустрия, синтетичният восък, използван при обработката на ябълките, е безопасен за консумация. Той се нанася след щателно измиване на плодовете и има за цел да предпази кората от загуба на влага и да удължи срока на годност.
Как да премахнем восъка и остатъците от пестициди у дома
За тези, които искат допълнителна сигурност, Зиб Аткинс предлага прост, но ефективен метод за почистване:
"Напълнете купа с вода, добавете една чаена лъжичка сода бикарбонат и накиснете ябълките за 15 минути. След това ги изтъркайте с твърда четка – така ще премахнете до 90% от повърхностната мръсотия и восък“, съветва експертът.
Изборът на ябълки с код, започващ с 9, и внимателното измиване на плодовете са най-сигурните стъпки за здравословна есенна трапеза.
Източник: zdrave.to
Още от категорията
/
Диетолог: Хранителните ни навици се подобряват, но консумацията на червени и преработени меса остава рискова
17.10
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
24.09
Не всички сусамови тахани са еднакви: Какви са разликите помежду им, както и ползите за здравето
06.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Илия Илиев
09:52
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.