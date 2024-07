© виж галерията Една сладка португалка със сини очи, родена в Канада, разби всички световни музикални класации през 2000 година, пускайки своя дебютен сингъл "I’m Like A Bird". Тогава Нели Фуртадо е само на 21 години, но всички й предричат звездно бъдеще. Албумът "Whoa, Nelly!" от същата година и "Loose" от 2006, който е колаборация с Тимбаленд, й носят световна слава и съдържат едни от най-големите й хитове.



По това време Нели ражда първото си дете – дъщеря на име Невис от тогавашния си партньор Джаспър Гахуния, с когото се разделят след няколко години, но остават добри приятели и споделят отговорностите по отглеждането на детето.



След грандиозния успех на албума “Loose" от 2006-а Фуртадо получава нервен срив по време на турнето й през същата година. Признава за него в интервю през 2017 г.



"На сцената получих нервен срив. Трябваше да съм певица и майка едновременно, което се оказа изтощаващо. Една вечер излязох на сцената и осъзнах колко съм стресирана. По време на първите две песни не можех да спра да плача. Реших да си взема почивка от музиката и да се прибера вкъщи. Тогава осъзнах, че искам да си стоя у дома и да имам семейство.“



След като решава, че ще бъде преди всичко майка, а след това певица, Нели Фуртадо пуска още 2 албума – през 2009 и през 2012 г., след което изчезва от музикалната сцена. През 2017-а опитва да се завърне с "The Ride", но албумът няма нищо общо с хитовите й попадения. След него канадката с португалски корени напуска музикалната сцена за още 5 години.



През юли 2022 г., след петгодишно прекъсване на концертната дейност, Фуртадо се присъединява към Дрейк на сцената за концерт в Торонто, където двамата изпълняват "Promiscuous“ и "I'm Like a Bird“. Следващата й сценична изява е в края на същата година в Австралия, където изнася концерт по време на музикален фестивал. Нели продължава да изнася концерти и през следващите 2 години.



Междувременно през 2021 г. тя разкрива в своя Инстаграм, че има още 2 деца – момче и момиче. А през юли 2023 г. обявява в интервю за Vogue, че няма човек до себе си.



Феновете на певицата започват да забелязват трансформацията във външния вид и теглото й. През последните няколко години Нели трупа килограми. Макар официално да не е споделяла дали има здравословни проблеми, изпълнителката говори открито по темата с напълняването и дори се шегува в социалните мрежи.



Докато някои смятат, че да си дебел не е порок и мислят, че Нели Фуртадо изглежда невероятно за своите 45 години, други открито обвиняват певицата, че не се грижи за външния си вид.



Преди 4 месеца тя изпълнява най-големите си хитове по време на музикално събитие в Канада. Облечена е в сребрист костюм, който разкрива наедрелите й бедра. Феновете й отново са разделени на такива, които й се възхищават, и на такива, които не одобряват външния й вид.



Независимо от негативните мнения носителката на "Грами“ показва, че можеш да се чувстваш добре във всеки размер, продължавайки да излиза на сцената и да изпълнява своите хитове, пише Ladyzone.bg.