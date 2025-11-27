Какво ще е времето днес?
Оранжев код за значителни валежи е в сила за: Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково. Количествата на валежите в тези части ще са около 35-65 mm.
Жълт код е обявен за: София, София-област, Перник, Видин, Монтана, Враца, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол. В тези области се очакват валежи от порядъка на 20-30 mm.
Днес ще бъде облачно, в по-голямата част от страната с валежи от дъжд, значителни - в Западна и Централна Южна България, на места ще има и гръмотевична дейност. Почти без валежи ще е в източните райони. В западната половина от страната вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух, а температурите ще са почти без дневен ход - между 3° и 7°. В източната част от страната вятърът ще се задържи от южната четвърт - умерен и временно силен, а максималните температури ще са между 12° и 17°. В София максималната температура ще е около 8°.
В планините ще е облачно, а билата ще са в облачния слой. Ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра – от сняг, но до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще се понижава. Значителни ще са валежите в масивите от Югозападна България и в района на Централен Балкан. Ще духа силен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°.
По Черноморието ще бъде облачно и ветровито, но ще е без валежи. Ще духа умерен и временно силен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.
