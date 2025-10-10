ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво ще е времето днес във Варна?
Над планините облачността ще е значителна, а високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
