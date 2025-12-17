Какво ще е времето днес във Варна?
В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 5°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
