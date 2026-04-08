Днес ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и главно над Източна България ще превалява дъжд. Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападни райони, в София – около 12°. Това показва справка на ФОКУС в уебсайта на НИМХ.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури във Варна днес ще достигнат 11°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващите два дни времето ще бъде доста променливо, с условия за превалявания; застудяването ще продължи. На повече места ще са валежите в четвъртък, а вечерта и през нощта срещу петък, с понижението на температурите, на места в Северна България и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Минималните температури ще са близки до нулата, максималните ще са по-ниски в петък - предимно между 7° и 12°.

Вятърът от северозапад в четвъртък ще отслабне, в петък в Източна България временно ще е от североизток.