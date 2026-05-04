Днес от изток на запад облачността бързо ще се увеличи, но ще остане почти без валежи.

Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, следобед от север, по крайбрежието от североизток, привечер във вътрешността ще стихне. Максимални температури между 15° и 20°, за Варна около 17°.

Вълнение на морето около 3 бала, в открито море и по носовете до 4. Температура на морската вода 12°-13°.

Деж. синоптик на НИМХ: Виктория Георгиева