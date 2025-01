Какво става с тялото ни, когато спрем захарта

© Статистиката за приема на захар в САЩ е доста мрачна. Казват, че средният американец консумира по 6 чаши захар всяка седмица. Всеки втори българин също злоупотребява с консумацията на продукти и напитки, съдържащи захар, сочат данни от анализ на Националния център по обществено здраве и анализи за здравословния начин на живот на българите. Така, годишно българинът консумира по 36 кг захар. Преди близо век употребата на този продукт в такива големи количества е била немислима.



Защо ядем толкова много захар?



Първо, захарта вече е широкодостъпна и се съдържа във все повече продукти. Като най-популярната хранителна добавка в преработените храни, добавените захари са трудни за избягване. Повечето от нас са пристрастени към захарта, независимо дали го осъзнаваме или не. Ето само няколко храни с високо съдържание на захар, които трябва да избягвате:



Безалкохолни и енергийни напитки



Някои марки зърнени и гранола барове



Барбекю сос и други популярни сосове, закупени от магазина



Предварително опаковани бисквити, крекери и сладкиши, предаде OBGYN Associates of Alabama.



Елиминирането на захарта е трудна задача, но нека да разгледаме няколко неща, които се случват, когато спрете да ядете захар.



По-добра продуктивност на мозъка



Ако искате ли да увеличите умствената продуктивност и да подобрите когнитивните способности - спрете захарта.



Проучване от 2014 г., публикувано в Nutritional Neuroscience, обяснява как диета с високо съдържание на фруктоза причинява инсулинова резистентност на хипокампа, като същевременно влошава дефицита на паметта. Друго проучване, публикувано в Molecular Neurobiology, установява връзка между консумацията на захар и негативните промени във фронталния кортекс на мозъка - промени, свързани с допълнителни когнитивни проблеми.



Намалява риска от диабет



Една от основните причини за диабет тип 2 е консумацията на големи количества добавена захар. Това означава, че имаме известен контрол върху риска от диабет.



Захарта увеличава риска да станем диабетици, тъй като високите нива на кръвната захар са голяма част от уравнението на диабета. Консумирането на добавени захари повишава нивата на кръвната захар. С течение на времето високите нива на кръвната захар могат да причинят инсулинова резистентност, която причинява хаос в черния дроб, панкреаса и други органи. Много фактори допринасят за диабета, но захарта е един от основните виновници.



Ще отслабнете



Очевидно е, че приемате повече празни калории всеки път, когато ядете богата на захар храна и, разбира се, това допринася за наддаването на тегло. Захарният детокс може да помогне за бърз старт на загубата на тегло чрез елиминиране на празните калории. Въпреки това, по-мощни механизми са в действие, когато говорим за захар, наддаване на тегло и затлъстяване. Консумацията на захар влияе зле на хормоните, отговорни за поддържането на здравословно тегло , както и на тези, които поддържат здравословна загуба на тегло.



Захарта също влияе върху частта от мозъка ви, която контролира апетита. Храненето на диета с високо съдържание на захар кара мозъка ви да мисли, че все още е гладен, когато в действителност няма нужда от повече храна. Нещо повече, захарта прави мозъка ви пристрастен към захарта.



Ще се почувствате по-леки и по-щастливи



Разбира се, яденето на любимата ви торта или сладолед може да ви накара да се почувствате по-добре в краткосрочен план, но в дългосрочен план психичното ви здраве може да пострада. Знаете ли, че преяждането с добавени захари е свързано с депресия?



Проучване от 2015 г., публикувано в American Journal of Clinical Nutrition, установи, че жените, които ядат сладки храни с висок гликемичен индекс, повишават риска си от депресия. Друго проучване, публикувано през 2017 г. в списание Scientific Reports, установява, че мъжете, които консумират повече от 67 грама захар всеки ден, повишават риска от депресия в сравнение с мъжете, които ядат по-малко от 40 грама всеки ден.



Кожата ви ще сияе



Диета с високо съдържание на захар се свързва с кожни заболявания като акне, пъпки, обриви и петна. Проучване, публикувано в списание Clinical, Cosmetic and Investigative Dermatology, показва колко по-склонни сте към акне и други кожни заболявания, когато храните тялото си с твърде много храни, пълни със захар.



Диета без захар ще придаде младежки блясък и жизненост на кожата ви.



Няма да се разболявате толкова често



Когато ядете големи количества захар, вие не благоприятствате имунната си система. Захарният детокс може да помогне за подобряване на имунната функция чрез намаляване на хроничното възпаление. Но когато спрете да ядете захар, вашата имунна система е в състояние да функционира по начина, по който е проектирана. Хроничното възпаление, свързано с високата консумация на захар, намалява имунния ви отговор, което ви прави по-податливи на настинки и грип през цялата година.



Когато спрете да ядете захар, вероятно ще откриете, че сте много по-здрави и е по-малко вероятно да хванете настинка или грип.



Забавяте стареенето



Искате ли да намерите извора на младостта? Спрете да ядете захар. Това е особено вярно, когато става въпрос за вашия външен вид. Консумирането на диета с високо съдържание на добавени захари кара кожата ви да се набръчква по-бързо. Причината за това е гликацията, процес, който се случва, когато захарта подкопава производството на колаген и еластин в кожата ви.



Възпалението е друг фактор, който води до преждевременно стареене, а захарта определено допринася за хроничното възпаление. Намалете възпалението, спрете да ядете захар и просто може да откриете, че изворът на младостта не е фантазия.



Ще имате по-добър дъх



Добавените захари причиняват бактериите в устата ви, които са отговорни за лошия дъх.



Ще имате по-здрави зъби



Проучване от 2013 г., публикувано в International Scholarly Research Notices: Dentistry, обяснява как захарта е свързана с появата на кариеси.



Ще спите по-добре



Захарта пречи на съня ви - особено ако сте склонни да похапвате нездравословна храна преди лягане. Когато спрете да консумирате захар, вашите хормони функционират по-добре, включително хормоните, отговорни за здравия, възстановяващ сън. Хормоните на стреса са често срещаните виновници за лошото качество на съня.



Опитайте да се откажете от захарта за 2 седмици, за да видите колко по-добре се чувствате и колко по-добре изглеждате. Когато видите положителни резултати от краткосрочни промени, ще бъдете мотивирани да направите дългосрочните промени, необходими за истинска трансформация.