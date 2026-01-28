Какво време ни очаква днес?
В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък в масивите на Югозападна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд и привечер облачността ще се увеличи. Преди обяд ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 45 мин. и залязва в 17 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 47 мин. Луната в София е изгряла в 11 ч. и 45 мин. предния ден и залязва в 3 ч. и 41 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.
