Какво време ни очаква днес
Днес ще бъде предимно слънчево. До обяд в източните райони видимостта ще остане намалена и ниската облачност ще се задържи. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по Черноморието - между 9° и 13°, за София – около 15°.
В планините ще бъде предимно слънчево. Над Източна Стара планина, Странджа и Сакар преди обяд ще има значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 44 мин. и залязва в 18 ч. и 29 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 45 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 1 мин. и залязва в 11 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.
