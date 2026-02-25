Какво време ни очаква днес във Варна?
© НИМХ
Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.
Над планините облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби превалявания, над около 1700 метра от сняг. Ще духа силен, по високите части и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 6°.
Над Черноморието облачността ще е значителна със слаби превалявания от дъжд, на повече места привечер и през нощта срещу четвъртък. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад, който след обяд за кратко ще отслабне. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем. В опасните точки има екипи
21.02
АПИ припомни денонощния телефон, от който граждани и фирми да получат актуална информация за обстановката във всяка точка
21.02
Още от категорията
/
Почина известен актьор
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Шеф Петров за Азис: Като токата и фуга
17:09 / 24.02.2026
Почина известен актьор
12:05 / 24.02.2026
Експерт: При обратна продажба на бижута се изплаща само цената на...
10:31 / 24.02.2026
Проф. Рачев: Днес може да се окаже най-топлият ден
10:12 / 24.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.