Днес ще преобладава слънчево време.Сутринта ще е почти тихо. По-късно ще духа слаб, по Черноморието до умерен вятър от север-североизток, който привечер чувствително ще отслабне, а във вътрешността отново ще стихне. Максимални температури между 12° и 17°, по Черноморието малко по-ниски, за Варна около 14°, съобщава НИМХ.Вълнение на морето 2-3 бала. Температура на морската вода от 7° до 9°.