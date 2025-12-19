Един от най-ярките и обичани участници в последния сезон на "Игри на волята" Калин най-накрая проговори след големия финал и разби всички съмнения за нагласен резултат.В гостуване в "На кафе" той разкри, че ежедневно е заливан с един и същ въпрос от феновете: "Защо отпадна?" Отговорът му със сигурност ще изненада мнозина."Миро си ме би съвсем честно", заяви синеокият чаровник. И добави, че няма нищо нагласено в шоуто, както са убедени не малко от феновете на формата.Калин призна, че загубата не е резултат от манипулация, а от чисто физическо изчерпване след престоя в Изолатора."Там стоиш на едно място, не тренираш, пестиш си силите", заяви той. Според него липсата на движение и рутина го е лишила от решаващата мощ във финалната битка. И озадачи всички с признанието, че не се е готвил специално за риалитито."Просто задълбочих обичайните си тренировки", добави той.