Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
В гостуване в "На кафе" той разкри, че ежедневно е заливан с един и същ въпрос от феновете: "Защо отпадна?" Отговорът му със сигурност ще изненада мнозина.
"Миро си ме би съвсем честно", заяви синеокият чаровник. И добави, че няма нищо нагласено в шоуто, както са убедени не малко от феновете на формата.
Калин призна, че загубата не е резултат от манипулация, а от чисто физическо изчерпване след престоя в Изолатора.
"Там стоиш на едно място, не тренираш, пестиш си силите", заяви той. Според него липсата на движение и рутина го е лишила от решаващата мощ във финалната битка. И озадачи всички с признанието, че не се е готвил специално за риалитито.
"Просто задълбочих обичайните си тренировки", добави той.
