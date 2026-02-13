Участникът от "Ергенът: Любов в Рая" Калоян успя да изненада гаджето си Маги Томова за празника на влюбените - Свети Валентин.Той е резервирал самолетни билети за почивка с много романтика.От публикуваните в социалните мрежи кадри става ясно, че Маги е силно развълнувана и искрено зарадвана от романтичния жест.Наскоро двамата участници от риалити формата на влюбените признаха, че имат връзка и са влюбени. Маги беше финалистка в "Ергенът" 3, заедно с Надежда, но тогавашният ерген Алекс си тръгна предварително и не избра нито една от тях, като ги остави сами и доста разочаровани и разплакани.Калоян, от своя страна, също беше на финала с Габи - в другия вариант на риалитито с многото двойки, но двамата се разделиха след приключването на предаването.