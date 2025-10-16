Христо Стоичков публикува емоционален поздрав по повод първия рожден ден на своя внук. Ето какво написа в социалната мрежа Facebook футболната легенда по повод празника на малкия Христо Жулиен Креспо, който навърши една година на 16 октомври.
"Честит първи рожден ден, мой малък Христо! Вече си толкова силен и голям! А левачката ти не прощава! Следвай си мечтите си! Ако една от тях е Златната топка, сигурен съм, че ще бъде твоя! Да си жив и здрав, малък Ицо! Продължавай все така да ни радваш!", написа Христо Стоичков.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.