Попфолк звездата Камелия и семейството й отпразнуваха първия рожден ден на малката Касия.

Майката публикува снимки в Инстаграм и развълнува своите почитатели с признание: Нашето “Здравей" не започна с раждане, а със среща. Ти ни повика и щом те видяхме, разбрахме… Ти си... Нашето момиче, Ти си нашият избор. Благодарим на живота, че ни срещна. Бъди здрава и щастлива, малка Каси. Обичаме те. Честит рожден ден!

Припомняме, че Камелия изненада всички, когато през миналата година обяви, че семейството й се е увеличило с още един член. Тогава певицата развълнувано сподели, че вече щастието й е пълно и публикува снимка как държи в ръцете си Касия.

След години на изпитания и борба за дете, днес Камелия и съпругът й Цветин се радват на две рожби - малката Касия и синът на двойката Баян. Певицата не крие, че майчинството е най-голямото ѝ постижение.