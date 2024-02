Кара Делавин направи сценичния си дебют във велика роля

© Кара Делавин ще направи своя дебют на сцената в отличеното с много награди възраждане на легендарния мюзикъл "Кабаре" на британския Уест Енд. Моделът и актриса ще изиграе главната роля на Сали Боулс, добила популярност от вечното превъплъщение на Лайза Минели в едноименния филм.



Делавин ще се присъедини към актьорския състав следващия месец заедно с Люк Тредъуей, който ще поеме ролята на Ем Си (Конферансието), пише The Guardian.



"Няма думи, които да опишат вълнението ми да се върна у дома, за да направя своя сценичен дебют в такава емблематична роля“, каза Делавин, която е родена в Лондон и има дом в Лос Анджелис. "Толкова съм вдъхновена от брилянтните актьори, които са играли Сали в минали продукции по света и в тази в Уест Енд. Нямам търпение да бъда част от този брилянтен актьорски състав и продукция", вълнува се моделът.



Най-скорошните екранни превъплъщения на Делавин са роли в хитовите хорър сериали "American Horror Story: Delicate" и "Only Murders in the Building", а в документалния сериал "Planet Sex с Кара Делавин" тя се изявява като продуцент и водеща.



Делавин и Тредъуей ще започнат представления в театъра Playhouse, превърнат в развратния клуб "Кит Кат" в Берлин. Тредъуей сподели: "Нямам търпение да стана член на "Кит Кат" клуба и да се присъединя към тази изключителна продукция. Огромна тръпка е да бъда поканен да се захвана с това предизвикателство и съм много развълнуван да започна“.



Дуото се присъединява към Майкъл Ахомка-Линдзи в ролята на Клифърд Брадшоу, Бевърли Клайн в ролята на Фролейн Шнайдер и Теди Кемпнер в ролята на Хер Шулц в лондонската продукция на класиката на Кандер и Еб, която е резервирана до февруари 2025 г. Редмейн ще възобнови ролята си на Ем Си на Бродуей от април, редом до Гейл Ранкин в ролята на Сали.