Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
©
"Извън тезата "зло евро, свещен лев", вече се правят всякакви номера покрай смяната – щом не внимаваш, балама си, оправяй се. Турска лира вместо едно евро – продължава да се върти в обръщение. И всеки прецакан прецаква някой друг българин“, пише Карбовски.
Като пример той посочва касиерката в кварталния магазин, която редовно връща на клиентите фалшиви банкноти, защото "няма време да ги проверява“. В резултат, прецаканите клиенти се опитват да компенсират загубата, като пускат фалшивите евра в банкомата.
"Едни минават, други не, но ние трябва да прецакаме някой друг, иначе сме балъци, а ние не можем да мислим за нас като балъци, нали“, отбелязва журналистът.
Според касиерката повечето фалшиви банкноти идват от казиното.
"Казиното е философия за българина – знаем кой печели единствен в казиното“, коментира Карбовски.
Заключението му е категорично:
"Математиката е проста – ако въртите една фалшива банкнота помежду си, всички ще са прецакани по един път. Ако я извадите от обръщение, само един човек ще е прецакан – честният. Но у нас нема честни. Има балъци, които се прецакват взаимно. Красота. Национална красота.“
Още по темата
/
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. Ще работят извънредно и утре
11:24
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
10:41
Константин Занков: Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар
10:14
Макс Баклаян: Фалшификаторите знаят, че във финансовите институцииперсоналът е много по-добре обучен
10:04
Имаме срок до края на годината да въведем Европейския цифров портфейл – ще доказваме самоличност при достъп до онлайн услуги в целия ЕС
10:04
Реклама
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни",...
16:52 / 08.01.2026
Хиляди гръмотевици удариха България през изминалата нощ
10:19 / 08.01.2026
Две Българии тази сутрин, в едната минус 6, а във Варна 12 градус...
10:20 / 08.01.2026
Актуални теми
Голям Ботев
преди 1 ч. и 14 мин.
Карбовски е повече от ясен, Копейка! Трагедията не идва от едната лира вместо едното Евро, хората ще свикнат да ги разпознават. Трагедията идва от Ината на българина и желанието му да провали всичко което не му харесва. Дават 100 Евро и искат ресто в лева, други отказват да връщат и да приемат Евро, трети пък дават 100 лева за едно лукче и искат рестото е Евро, сякаш това е банка длъжна да км обменя левовете…..всякакви провокации и саботажи от изкукуригали Копейки.
Facepalm
преди 3 ч. и 19 мин.
Да се оправят тия дето живеят в миналия век и си разменят хартийки
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.