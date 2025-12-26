6 години след втория си развод и 5 месеца след като официално стана баба, красавицата Ирена Милянкова май е открила нова любов в лицето на журналиста Мартин Карбовски. Двамата бяха забелязани един до друг на първия ред на концерт на Лили Иванова в зала 1 на НДК преди няколко дни. Явно не са се крили от фотографите, защото излязоха официални снимки от събитието, на които изглеждат доста близки.Към момента не е напълно ясно дали 39-годишната Милянкова и 55-годишният Карбовски са пристигнали заедно на концерта, или местата им случайно са се оказали едно до друго, но първото е по-вероятно. От снимките на двамата се вижда, че са на първия ред в оркестрината, където тази година местата масово бяха раздадени без пари - като покани за близки и колеги на примата на родната естрада. Знае се, че Лили Иванова през годините доста е работила с Карбовски, той е автор на текста на една от последните й хитови песни - "Този свят е жена". Така че явно музикалната икона го е удостоила с двойна покана и той е взел Ирена за своя "плюс един".Освен това до бившата манекенка, която в момента работи като учителка и от време на време участва във филми като актриса, има една празна седалка, на която е оставена връхна дреха – по всяка вероятност на Карбовски, който е по риза на снимките. Ако не бяха заедно, той по-скоро би оставил палтото до себе си, вместо до Ирена. Всичко това издава, че двамата най-вероятно са си близки, пристигнали са заедно на концерта и има шанс отношенията им да са преминали границите на обикновеното приятелство.Ирена се разведе в края на 2019 г. с втория си съпруг - Никола Чолаков, от когото има две деца. Двамата се запознаха покрай тогавашната работа на красавицата като брокер на недвижими имоти. Чолаков беше неин шеф, той имаше предишен брак, както и тя. Двойката сключи брак само -година преди развода си - през 2018-а. Двете дъщери на Милянкова и Чолаков са родени през 2016-а и 2018 г. За майка си те са съответно пето и шесто дете. Тя има още четири раждания по време на първия си брак - с Росен Чолов - Чолата, попаднал зад решетките по обвинения в сводничество и организиране на престъпна група.Тази година беше много сложна и противоречива за Ирена. В края на миналата по кината тръгна първият православен кинофилм у нас - "Не затваряй очи",където бившата манекенка играе онкоболна. Покрай тази роля се е засилила вярата й в Бог и към момента тя е ревностен привърженик на православието. През пролетта вярата й е била пред изпитание, тъй като се наложи да й направят операция за отстраняване на матката (хистеректомия), след като развила миома и миомни възли. Само 20 дни по-късно е претърпяла и втора операция - за премахване на доброкачествено образувание на гърдата, което се появило внезапно. Към днешна дата Ирена вече не може да има деца. Тя споделя в свое интервю, че е приела отстраняването на матката си като изчистване.През лятото звездата направи кръщене на своите дъщери от брака с Чолаков, който обаче не е присъствал в църквата. Кръстница на децата стана актрисата Ирен Кривошиева, която също има роля в "Не затваряй очи" и се слави със силна вяра в Бог. Малко след кръщенето красивата многодетна майка съобщи, че е станала и баба - дъщеря й Мелани-Роуз, която Милянкова ражда на 15-годишна възраст, става майка на момченце.В края на миналата година се заговори, че Ирена май има нов мъж в живота си. Така и не стана ясно кой е той. Концертът на Лили, който изгледа заедно с Карбовски, е първата й поява с кавалер в публичното пространство, откакто се е развела през 2019-а.Мартин Карбовски ревниво пази личния си живот в тайна и рядко коментира връзките си. Знае се, че е бил женен за журналистката Марта Евтимова, която е главен продуцент "Новини и актуални предавания" в Нова тв. Двамата имат син, носещ името на баща си, и са разведени от години. Често се появяват слухове за различни жени в живота му, но нито един от тях не е потвърден лично от журналиста, пише HotArena.