Чистенето на сняг крие най-опасната комбинация за сърцето.Зимата не е просто сезон на дискомфорт, а период на сериозни физиологични промени за хората със сърдечно-съдови заболявания (ССЗ).Стесняване на съдовете (Вазоконстрикция): При студ тялото автоматично свива кръвоносните съдове в кожата и крайниците, за да запази топлината в ядрото на тялото. Това веднага повишава кръвното налягане.Сгъстяване на кръвта: Ниските температури могат да повишат нивата на фибриноген и други фактори на съсирване, което увеличава риска от образуване на тромби и инфаркт.Зимата изисква различен подход към профилактиката, особено при хора със сърдечни заболявания, коментира д-р Акиф Шабан, началник на Отделение по инвазивна кардиология във ВМА. По думите му, дори привидно дребни навици могат да имат решаващо значение:Стратегията "Шал“: Дишането на студен въздух под -5°C може да предизвика рефлекторна ангина (болка в гърдите). Носенето на шал пред устата действа като "топлинен обменник“ – той затопля и овлажнява въздуха, преди да достигне белите дробове, намалявайки стреса върху коронарните артерии.Внимание при натоварване: Чистенето на сняг е комбинация от статично напрежение на ръцете и студен въздух – най-опасната комбинация за сърцето! Пациентите със ССЗ трябва да избягват това или да правят почивки на всеки 5-10 минути.Микроклимат у дома: Поддържайте температура в помещенията около 18-21°C. Прекалено затоплените стаи в комбинация с рязко излизане на студа са шок за сърдечно-съдовата система.Храненето и добавките играят важна роля в битката на сърцето със студа, казва специалистът.Витамин D и Омега-3: Поради по-кратките дни през януари, дефицитът на витамин D е масов и се свързва с повишен риск от хипертония. Включването на мазна риба (скумрия, сьомга) или качествени добавки е задължителна профилактика.Хидратация срещу "Зимната дехидратация“: През зимата чувството за жажда намалява, но кръвта се нуждае от течности, за да не става твърде вискозна (гъста). Пийте поне 1.5 - 2 литра течности под формата на билкови чайове и вода.През 2026 г. телемедицината е водещ инструмент, подчертава д-р Шабан.Телемониторинг: Пациентите със сърдечна недостатъчност или аритмия се съветват да използват сертифицирани смарт часовници или портативни ЕКГ устройства. Те могат да засекат "тиха“ исхемия или предсърдно мъждене, които често се провокират от зимния стрес.Апликации за времето: Следете не само температурата, но и индекса на "ветрово охлаждане“ (wind chill), който е по-точен индикатор за риска от хипотермия.Профилактиката включва и готовност за действие. Незабавно потърсете медицинска помощ, ако почувствате:- Нетипична болка в челюстта, гърба или лявата ръка (често пренебрегвани симптоми);- Студена пот или гадене на открито;- Задух, който не преминава след почивка на топло.