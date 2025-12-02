Зимата е сезонът на инфарктите и инсултите. Този период е стрес-тест за организма. Това каза кардиологът д-р Танер Шахин внас водещ Ася Александрова.През зимата намалява продължителността на деня, а това променя циркадния ритъм и синтеза на хормоните в човешкото тяло. Съдовете се свиват по-бързо и по-рязко се покачва кръвното налягане, организмът става по-стресиран. Обикновено се отключват състояния като тревожни и депресивни разстройства, обясни кардиологът. "Нашата сърдечно-съдова система е пряко свързана с нашата нервна система и това може да повлияе на дейността й. Променя се периферното съдово съпротивление, т.е. съдовете стават по-свити, което покачва кръвното налягане. Излизането от топло помещение на студено може да провокира покачване от 20 до 40 мм живак“, допълни той.Хората с високо кръвно трябва да са особено внимателни през зимния период, предупреди д-р Шахин. При тях трябва да се увеличат дозите на медикаментите. "Кръвното при тях може рязко да скочи и това да бъде причина за инфаркт или инсулт“, обясни той.Доказано е, че грипът увеличава риска от инфаркти или инсулти около 5-6 пъти, особено през първата седмица от боледуването. Това се дължи на агресивното възпаление, което вирусът причинява. "В основата на тези сърдечно-съдови събития е разкъсването на една атеросклеротична плака от холестерол, която се е натрупала във времето. Тази плака се поддържа от едно много тихо възпаление, което ние не усещаме. Тя нараства с времето и грипът може да бъде пусков момент за разкъсването й. Ако плаката се е образувала в коронарните артерии или в съдовете, които отиват към мозъка, това може да стане причина за тромбоза. По този начин се случват инфарктите и инсултите“, обясни специалистът.Затова хората с хронични заболявания като хипертония и атеросклероза е препоръчително да се профилактират с ваксини.Исхемичната болест се среща при все по-млади хора. Това според него е резултат от модерния начин на живот, с много стрес, неправилно хранене, обездвижване и затлъстяване. Цигарите и алкохолът също са фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания. "Тютюнопушенето е един от най-силните рискови фактори. Хората, които пушат, са с висока склонност да развият артериална хипертония. Голяма част от хората на 35 до 45-годишна възраст всъщност са пушачи от дълго време“, посочи експретът.Много важно е движението и минимизирането на стреса. "Не трябва да се обездвижваме и да позволяваме да сме стресирани и депресирани, да се поддаваме на лоши емоции. Намерете начини за релаксация – било то медитация, било то някакво хоби, било слушане на музика. Препоръчителна е минимум 15-20 минути кардио активност. Храната през зимния период трябва да е по-бедна на бързи въглехидрати. Да остави настрана сладкото и тестените изделия. Кардиолозите винаги промотираме средиземноморското хранене – риба, рибни деликатеси, бяло месо, салати, пълнозърнести храни, ядки“, съветва д-р Шахин.Използването на антиагреганти не е препоръчително без лекарско предписание, предупреди специалистът. "Тези медикаменти са полезни за профилактика на сърдечно-съдови заболявания, но са опасни при кървене, особено ако гастрит или язва, проблеми с пикочния мехур, червата, венците“, поясни той.