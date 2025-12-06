Кардиолог каза как да се грижим за сърцето си, консултациите с AI не са вариант
©
Той препоръча на пациентите да извършват редовни профилактични прегледи. Болница "Лозенец" стартира кампания с такава насоченост от 8 декември в продължение на 1 седмица.
При студеното време съдовете се свиват, което може да доведе до спазъм, а оттам повишаване на кръвното налягане. Ако то е съчетано с атеросклероза на съдовете на сърцето, трябва да се посети кардиолог.
Лекарят каза, че по отношение на здравните грижи системата е добра, но не е достатъчно обяснена на пациентите, за да са наясно.
Лекарят каза, че факторите, които влияят негативно върху сърцето са стрес, алкохол, различни видове стимуланти.
Професорът препоръча на пациентите, които са кардиологично болни, да внимават при използването на сауни, парни бани и др. Необходимо е да приемат предписаните медикаменти редовно.
Лекарят каза, че при проблем не може да се разчита на консултацията с AI, необходим е преглед при лекар.
Още от категорията
/
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
05.12
Пътешественикът Пламен Узунов: Саудитска Арабия в момента търси своята туристическа самоличност
05.12
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожарите по празниците се дължат на светещата украса
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължи...
22:09 / 05.12.2025
Шеф Веселин Юнаков: Категорично имаме почва за ресторанти "Мишлен...
14:46 / 05.12.2025
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожар...
14:04 / 05.12.2025
Бурята "Байрон" връхлита Гърция: Обявиха червен код за опасно вре...
09:01 / 05.12.2025
Днес някои ще получат подарък от съдбата, други ще се сблъскат с ...
08:50 / 05.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.