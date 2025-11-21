Касови филми, премиерни сериали и вълнуващи риалити поредици идват предпразнично с новите Arena канали на Vivacom
Arena Action е територията на адреналина и силните усещания. Каналът включва касови холивудски хитове, напрегнати трилъри, хоръри и дълбоки психологически драми. Сред премиерните заглавия за Vivacom се открояват световният феномен "Джон Уик“, който преосмисли екшън жанра, както и историческата драма "Бойна кръв“, проследяваща битка за чест и оцеляване. Зрителите ще могат да гледат и лимитираният корейски сериал "Изчезнали: Другата страна“ – мистериозен разказ за село, в което изчезват мъртъвци и тайна, която трябва да бъде разплетена. Епизодите се излъчват всеки четвъртък и петък от 22:00 ч.
Феновете на доброто настроение ще намерят своя остров на забавлението в Arena Comedy. Каналът събира на едно място подбрани филми и сериали, създадени да носят милиони усмивки. Сред заглавията са комедийната драма "50/50“ и премиерният за българския ефир руски сериал "Сеня/Федя“. На 14 ноември от 18:30 ч. стартира семейната комедия "Последният Магикян“, в която един баща се опитва да намери път към трите си дъщери. А испанският ситком "Наздраве“ разказва за двама адвокати, които отварят ресторант, който се превръща в любимо място на руската мафия – всяка делнична вечер от 22:30 ч.
Arena Life е създаден за зрителите, които искат да откриват нови светове. Програмата на канала включва биографични филми, документални поредици, високобюджетни продукции и популярни риалити формати. Сред акцентите е "Бохемска рапсодия“ с Рами Малек в ролята на Фреди Меркюри. В ефир вече са премиерното за България куиз шоу Много интересно (всяка събота и неделя от 18:30 ч.), както и Project Runway, предаване, в което модни дизайнери се състезават за шанс да пробият в индустрията. Зрителите на Arena Life могат да гледат и хитовия корейски сериал "Дяволският съдия“, който поставя на изпитание границите между справедливостта и морала.
Новите три канала са част от допълнителния пакет Arena Select, достъпен до 30 ноември на специална цена от 1 € | 1,96 лв. на месец. Всички нови канали предлагат функция ТВ Архив – до 7 дни назад в EON.
"Идеята зад трите нови канала Arena Action, Arena Comedy и Arena Life беше да създадем не просто нови канали с разнообразно съдържание, а три различни свята, в които зрителят може да се потопи според настроението си“, каза Христина Борисова, Старши мениджър Мултимедия и Дигитални услуги във Vivacom.
Междувременно, с изцяло нова и модерна визия, VIVACOM Arena остава сред най-гледаните филмови канали в България и в топ 10 на EON. Каналът продължава да залага на разнообразно и премиум съдържание за цялото семейство – български, европейски и холивудски заглавия, документални поредици и анимации, достъпни за всички абонати на Vivacom. ТВ архивът е на разположение до 7 дни назад в EON.
Сред акцентите този сезон са драмата "Професорът и безумецът“ с Мел Гибсън и Шон Пен, българската историческа лента "Воевода“, която разказва истинската история на Румена Воевода, както и биографичният филм "Пеле: Раждането на една легенда“, проследяващ пътя на футболната легенда към световната слава. Ново попълнение е и мистичният испански сериал "Черната лагуна“, който се развива в елитен интернат в дълбините на гората, пълен с тайни.
С новите филмови канали и модерната им визуална идентичност Vivacom залага на по-свежо и динамично телевизионно изживяване, като над 90% от съдържанието е с дублаж на български език – за максимален комфорт и приятно гледане.
За повече информация: https://arena.vivacom.bg
