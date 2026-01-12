Катето Евро с нов опит
©
Въпросът е дали този път ще й се получи. Тя е заклета пушачка от десетилетия. "Ще вдигна паметник на този, който ми помогне да откажа цигарите!", заричала се звездата от "Оркестър без име".
Преди време актрисата пробвала различни методи – иглотерапия, специални лепенки, но никой от тях не дал траен резултат. "Майка ми почина от рак на белите дробове едва на 57 години. Мъжът ми също. Имам много личен мотив да откажа цигарите, но явно трябва силна воля!", вайка се Евро. За щастие, актрисата е в добро здраве. Въпреки че чукна 69 години през септември, все още се чувства млада по дух.
Още по темата
/
Азис: Ще се омъжвам!
09.01
Реклама
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Мамник" от "Осанна" до "Разпни го"
11:28 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:15 / 11.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.