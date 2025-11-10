Катето Евро уволни Цитиридис
©
Двамата мъже изпълниха брилянтно съчетание от сложни фигури и поддръжки, с които накараха публиката да стане на крака.
"Беше интересно, но на тази сцена сме виждали и по-интересни неща", не пропусна да изкритикува Цитиридис. Този път Катето наистина се ядоса и отсече: "Не е вярно!", а след като комедиантът гласува за пореден път с "НЕ", Катето дректно го уволни от ролята му на журиращ в предаването.
"Довиждане, Николаос! Свободен си!", отвърна категорично актрисата, а останалите продължиха с гласуването си, сякаш нищо не се е случило. Малко по-рано Катето Евро и Галена създадоха забавна ситуация, впечатлени от мускулестите тела на акробатите.
Антон от Бургас и Денис от Украйна се явиха на сцената голи до кръста и погледът на Катето Евро заблестя мигновено. Мигом актрисата заключи категорично – "От мен имате "ДА"!". Галена на остана по-назад и допълни – "И от мен имате "ДА"!". Мъжете отвърнаха на шегата, поклониха се, благодариха и се престориха, че си тръгват от сцената.
Публиката се разсмя, а Катето Евро и Галена показаха още веднъж, че за времето, което са прекарали рамо до рамо в журито на "България търси талант", вече са един добре стикован колектив, който умее да създава забавни и хумористични ситуации, да оценява с разбиране и уважение всеки участник и да дава градивна критика, когато се налага.
Изпълнението на Антон и Денис заслужи напълно оценките, които дамите дадоха предварително, макар и на шега. Към тях се присъедини и Вергов, който също се възхити от съчетанието, пише "Блиц".
Още по темата
/
Миле Китич обясни за проваления концерт в Габрово, за който билетите бяха продадени, а феновете излъгани
08.11
Тя е бляскава и на 54
08.11
Още от категорията
/
По-скъпи куверти и пътувания за Нова година: 7000 лева в България, същата сума и за екзотична дестинация
10:16
Пилот: Хората, които се страхуват от летене, често се опитват да си върнат усещането за контрол, като търсят повече информация
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
7 развенчани мита за шофирането
21:52 / 09.11.2025
Кои са най-често използваните лечебни растения при хипертония?
19:57 / 09.11.2025
Българинът, който предвиди бъдещето на автомобилния дизайн
19:53 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.