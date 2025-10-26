Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо излязоха заедно публично на рождения ден на певицата, пише The News International.

В събота, поп звездата и бившият канадски премиер бяха забелязани да се държат за ръце в Париж, отбелязвайки първата си официална поява като двойка.

През юли Кейти Пери и Орландо Блум обявиха раздялата си. Двойката, която се срещна за първи път на афтърпарти на Златен глобус през 2016 г., се сгоди на Свети Валентин през 2019 г. и посрещна дъщеря си Дейзи Дав през 2020 г.