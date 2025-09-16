ЗАРЕЖДАНЕ...
Керана изненада с необичайна гледка преди концерта й
© Инстаграм
Изпълнителката показа кадър с гипсирания си крайник и откровено призна, че се надява до 19 септември вече да е възстановена, защото тогава ѝ предстои участие в Пловдив, когато настъпва юбилейното издание на Капана Фест. На сцената над ул."Гладстон" ще звучат знакови български имена, нови градски открития и празнични концерти.
А какво точно се е случило с крака ѝ, тя не уточни. Новината обаче предизвика вълна от реакции. Феновете на Керана я заляха със съчувствие, енергия и пожелания за бързо възстановяване
