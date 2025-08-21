ЗАРЕЖДАНЕ...
Керана със супер провокативни снимки
©
И с каквото и да се захване Керана, всичко прави с хъс и подчертана артистичност. Дори и когато просто застава пред камерата за някой и друг забавен морски кадър.
В профила си в Instagram певицата сподели няколко любопитни снимки. На тях тя позира с леко причудлив аутфит, препращащ към визията на пирата – но който всъщност перфектно хармонира с артистичната натура на Керана. Бяла риза, черен корсет и ботуши над коленете. А най-любопитният акцент е прозрачното бюстие, което оставя малко на въображението.
Облечена по този нестандартен и неочакван начин, Керана смело пристъпва в развълнуваното море. Вълните се разбиват около нея, но тя сякаш не усеща това, защото "търси кораба си“. И като истински пират пише закачаливо: "Десет години по море, един ден на суша.“
От всичко това може да се предположи, Керана се е отдала на заслужена почивка по Черноморието. Но истината е, че дори и в разгара на ваканционния сезон, тя не спира с ангажиментите.
Заедно с "космонавтите" от своята група тя е на лятно турне, което стартира в началото на август. Тепърва предстоят още дати, а краят на музикалната обиколка ще е Созопол, в рамките на ежегодния празник на изкуствата "Аполония“, пипе Ladyzone.
Още по темата
/
Луксът й отива
09:46
Още от категорията
/
Революция в производството на шоколад – световен гигант внедрява нова техника, щадяща природата
13:26
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.