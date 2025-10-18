ЗАРЕЖДАНЕ...
Ким Кардашиян: Искам да знам колко струва бутилка мляко
Когато репортерът я попитал за състоянието на съвместното родителство с Кание Уест, тя отговорила: " Какво мислиш, че е да отглеждаш деца с Кание Уест? “ Когато се оженили, тя не се чувствала сигурна, "дори не физически. Дори може би не емоционално и финансово. Можех да се прибера у дома и да имаме пет Ламборгинита, а после да се върна и те да ги няма, ако беше по средата на епизод. Аз си казвах: "Къде са ни колите? Новата ми кола?“ А те казваха: "Той я е дал на приятелите си.“ И тогава си мислех: "Добре.“
След финализирането на развода им през 2022 г., съдът реши, че Уест ще плаща на партньорката си месечна издръжка в размер на 200 000 долара и че те ще имат съвместно попечителство над четирите си деца.
Инфлуенсърката и музикантът започнаха да се срещат през 2012 г. и се ожениха през 2014 г. Бракът им се оказа в криза в разгара на публичните изблици на Уест и желанието му да се кандидатира за президент на Съединените щати.
По това време Кардашиян открито говори за диагнозата си с биполярно разстройство, молейки феновете си за "състрадание“ и да признаят тяхното "сложно и болезнено“ състояние, пише marieclaire.gr.
Кардашиян в крайна сметка подаде молба за развод през февруари 2021 г. , след близо седем години брак. В свързани правни документи тя написа: " Искам да се разведа. Помолих Кание да запази това в тайна, но той не го направи. Той допринесе за твърде много дезинформация относно личните дела на нашето семейство и родителството в социалните медии, причинявайки емоционален смут. Вярвам, че прекратяването на брака ни в съда ще помогне на Кание да приеме, че връзката ни е приключила, и да продължи по по-добър път, който ще ни помогне да отгледаме децата си по-спокойно.“
