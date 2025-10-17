Филмите, които изкарват пари, го правят на случаен принцип. Има големи заглавия и имена, които привличат, но прогнозите на кинокритиците не се сбъдват. Това каза кинокритикът Димитър Дринов вна. Осезаемите последици от COVID пандемията върху киноиндустрията са много сериозни и продължават да се усещат, отбеляза той. "Тогава избухнаха стрийминг платформите и хората усетиха удобството на домашното кино. Освен това киното стана скъпо удоволствие“, допълни Дринов.Като положителна тенденция той отбеляза много по-голямото разнообразие на филмови заглавия в кината. "Може би това се дължи и на факта, че много бързо след кинопоказа филмите минават на стрийминг, което не е хубаво за самото киноразпространение. Хубаво е един филм, особено ако е добър, да стои по-дълго време и хората да го откриват на голям екран“, коментира кинокритикът.Свидетелство за по-голямото разнообразие на филми, особено в българския боксофис, са анимации като "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“, посочи той. "Едно време да видим аниме на голям екран беше рядкост. Сега имаме възможност да гледаме нови филми като "Chainsaw Man“ и "Demon Slayer“, но и класики като "Princess Mononoke“. Не всяко от тези заглавия е успешно и има бюджета да си позволи да бъде широко рекламирано, за да достигне до по-голяма аудитория, но много от тези филми заслужават вниманието, извън малката група на феновете на анимето и мангата“, смята Дринов.Политиката винаги е била част от киното, но напоследък лозунгите стават основна движеща сила на определени филмови проекти, отбеляза кинокритикът. "За мен, когато твориш изкуство и търсиш някаква пазарна възвращаемост на инвестициите си, е много глупаво да заложиш политическите си възгледи преди историята и всичко останало“, категоричен бе той, а водещият Благой Д. Иванов добави: "Във фестивалното и в независимото кино личните истории винаги са били по-смислени, но дори във фестивалното кино днес е много по-важно да си социално ангажиран. Т.е. дори там тази зараза на социалната правда е основен фактор, ако искаш да вземеш някаква награда и дори да бъдеш селектиран за някой от големите фестивали“.Франчайзите са само и единствено бизнес, категоричен бе Димитър Дринов. "Когато си купил големи франчайзи, нормално е да ги изстискваш до последно, защото си инвестирал адски много пари в тях. Много малко интелектуални и финансови ресурси остават за интелектуално съдържание. Това наистина е тъжно. Но още по-тъжното е, че в контекста на боксофиса, все още най-печелившите филми са тези, базирани на някаква интелектуална собственост. Има примери за оригинални филми, които изкарват пари, но като че ли не е това, което ни се иска на всички“, коментира гостът.Според него единственото нещо, което може да накара големите студия да преосмислят политиката си, е по-сериозен спад в приходите. "Когато хората наистина спрат да гледат тези франчайзови филми и отгласът е изключително отрицателен, тогава биха могли... и в днешно време смятам, че се наблюдават признаци за събуждане“, добави Дринов.