Кирил Десподов отпразнува новата 2026-а година в компания със световния вицешампион с Хърватия от Мондиал 2018 - Деян Ловрен. Бившият защитник на английския колос Ливърпул е съотборник с българина в ПАОК.
36-годишният ветеран Ловрен сподели фотос в социалните мрежи от партито по случай настъпването на новата календарна година. На снимката е и друг футболист на грандът от Солун - Лука Иванушец.
Десподов и компания посрещнаха новата година в Солун, защото имаха тренировки с ПАОК на 31-и декември и 1-и януари. Първият мач за годината е на 6-и януари срещу Атромитос от осминафиналите на турнира за Купата на Гърция.
Кирил Десподов посрещна 2026-а година със световен вицешампион
© IG: dejanlovren06
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Винетките през 2026 година
16:21 / 01.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.