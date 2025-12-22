Кирил Вътев, бизнесмен, бивш министър на земеделието, член на управителния съвет и вицепрезидент на БФ Борба, говори пред ФОКУС по време на поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на България Боян Радев, който почина на 18-и декември на 83-годишна възраст.
"Изпращаме една ярка личност, не просто спортист. Много голяма личност. С каквото и да се е захванал, винаги е бил голям. Той се е родил голям и човек, който може да се самоиронизира и да казва: "Ако не бях станал борец, щях да стана каруцар!". Това показва неговата огромна духовна сила", заяви Вътев пред нашата медия.
"Имам много спомени с него. Той имаше специално отношение към мене и го е показвал винаги и когато сме се виждали и без събития, и по време на събития. Не ми се иска да цитирам най-яркото, което ми е казвал", добави той.
Кирил Вътев за Боян Радев: Изпращаме една ярка личност, не просто спортист
© ФОКУС
Още по темата
/
Още от категорията
/
Почина Искра Димитрова
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как студеното време влияе на ставите ни?
22:57 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.