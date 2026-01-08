На пръв поглед и автомобилният, и домашният климатик правят едно и също – охлаждат или затоплят. Работят с компресор, фреон и в затворен кръг. И тук идва логичният въпрос – защо автоклиматиците масово се "пълнят“, а при домашните това вече звучи като диагноза?– Работи в агресивна среда – вибрации, температурни амплитуди, влага, сол, прах.– Има повече връзки, гумени уплътнения и маркучи, които стареят.– Производителите допускат естествена загуба на фреон – обикновено 5–10% годишно.Периодичното "допълване" е част от нормалната поддръжка. Никой не се шокира, ако след 2–3 години климатикът в колата духа по-малко студено. Сервизите дори го предлагат като рутинна услуга, почти като смяна на масло.С други думи, автоклиматикът е проектиран с идеята, че ще изпуска малко, но ще живее с това.– Системата е фабрично херметизирана.– Няма вибрации и постоянен механичен стрес.– Нормална експлоатация не включва загуба на фреон.Изводите са ясни и неприятни, прави ги, позовавайки се на експертите.Причината почти винаги е теч – лош монтаж, недобре фларцована тръба, микропукнатина, корозия. Пълненето без откриване и отстраняване на теча е временно решение с лош край.И тук идва логичното разсъждение, почти в десетката. "Веднъж напълниш – после купуваш нов“ – мит или реалност Не е закон, но е често срещан сценарий.– не самото пълненето убива климатика, а причината, поради която изобщо се налага. Ако течът се намери и отстрани навреме, климатикът може да живее дълго и щастливо.Ключовата разлика, накратко –Ако някой ти каже "спокойно, ще му долеем“, без да търси защо е празен – това не е сервиз, а отлагане на проблема. Понякога с цената на целия уред.Има няколко много ясни маркера, по които можеш да различиш сервиз от имитация на сервиз. Не изискват техническо образование, а само малко слух и нула доверие на сляпо.Първият въпрос е показателен "Ще го напълним и ще тръгне". Ако думата "теч" не се появи в първите пет минути от разговора, вече си в рискова зона.Пълненето без вакуумиране е равно на "червен флаг". Домашен климатик винаги се вакуумира след намеса по системата. Винаги, така ни казват техниците, които попитахме.Предупредиха ни за още нещо – ако, директно се включи бутилката с фреон,не се говори за вакуумпомпа, не се мери налягане преди и след, това не е ремонт, а козметика. Все едно да долееш масло в двигател със спукан картер и да се надяваш на чудо.заключава "най-скъпият ремонт е евтиното пълнене". Вие, сами си преценете на кого да вярвате.