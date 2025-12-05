Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
Здравословната стайна температура през зимата
"Фокус“ се позовава на мнението на експертите, а те са категорични, че най-здравословният температурен диапазон в жилищна среда през зимата е между 20 и 22°C. При тези стойности тялото поддържа нормален топлинен баланс, без склонност към прегряване или охлаждане.
Температури над 23–24°C водят до прекомерно изсушаване на въздуха, създават усещане за тежест и могат да раздразнят лигавиците — особено при хора с чувствителни дихателни пътища. Освен това всяко излишно градусче нагоре увеличава разхода на енергия с около 6–10%.
Внимание! Климатикът не бива да се изключва през зимата
В летни условия периодичното изключване на климатика е нормална практика. Но в зимен режим това работи срещу ефективността на системата. Когато климатикът поддържа постоянна температура, той работи на ниска, равномерна мощност. Това е най-икономичният му режим.
При изключване и последващо включване компресорът трябва да компенсира спадналите градуси и да подгрее охладеното помещение отначало. Именно стартовият момент е най-енергоемък и най-натоварващ за уреда. Затова експертите препоръчват: в стабилен зимен период климатикът да не се изключва, дори и при временно затопляне навън.
Климатикът трябва да остане включен от ноември до март–април, без това да ви притеснява, съветва "Фокус“. Ако през отделни дни стане по-топло, достатъчно е да се намали настройката с един-два градуса. Така се запазва комфортът, без да се предизвикват енергоемки рестартирания.
Прекалено сухият въздух е често срещан проблем при зимно отопление. Климатикът сам по себе си не изсушава силно въздуха, но топлината в затворени помещения води до естествено понижаване на влажността. Поддържането на ниво около 40–60% влажност е оптимално. Това може да се постигне чрез овлажнител, съд с вода върху радиатор или редовно проветряване за кратки интервали, което не охлажда помещението осезаемо, когато уредът работи постоянно.
Чистите филтри са много важни
Зимата е период, в който климатикът работи почти без почивка. Затова е важно филтрите да се почистват поне веднъж месечно. Натрупаните прахови частици намаляват дебита на въздуха, пречат на отоплението и влошават качеството на въздуха в помещението. Почистените филтри гарантират и по-нисък разход на енергия.
И още нещо!!! Зимният режим е силната страна на инверторните климатици. Те регулират мощността плавно, в зависимост от нуждите. След като достигнат зададената температура, работят на минимални обороти — точно това поддържане осигурява икономия. При старите конвенционални модели принципът беше “включи-изключи", което неизбежно водеше до по-високи сметки и по-сериозно натоварване.
