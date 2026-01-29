Васил Терзиев ще открие на 30 януари 2026 г. форума Sofia Tourism Report 2025 - ключово събитие, посветено на анализа на развитието на туризма в столицата и бъдещите възможности пред сектора.
Събитието се организира от ОП "Туризъм“ към Столична община и ще се проведе присъствено от 10:00 до 15:00 ч. в Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала“, Зала 1, като регистрацията на участниците започва в 09:30 ч.
Форумът ще събере представители на институции, туристическия бранш, бизнеса, летищния оператор, анализаторски компании и медии, за да очертаят актуалната картина на туризма в София и стратегическите посоки за развитието му. В рамките на събитието ще бъдат представени резултатите от дейността на ОП "Туризъм“ за изминалата година, както и обобщени данни за динамиката на туристопотока, профила на посетителите и потенциала на София като конкурентна европейска дестинация.
Акцентите в програмата включват:
• Анализ и ключови показатели за туристическото развитие на Столична община;
• Проекти и инициативи на Visit Sofia през 2025 г.;
• Данни за въздушния трафик и пътникопотока към София, представени от SOF Connect;
• Дигиталното присъствие на дестинацията - медии, социални мрежи, инфлуенсъри, туристически изложения и опознавателни турове;
• "Туризъм в цифри“ – допълнителни анализи и данни, представени от Global Metrics;
• Фокус върху MICE сектора и утвърждаване на София като дестинация за събитиен туризъм.
Форумът цели да утвърди Sofia Tourism Report като водеща платформа за конструктивен и открит диалог между туристическия бранш, институции, бизнес и медии, обединени от обща визия за развитието и бъдещето на туризма в София.
