Коцето от "Фермата": Предстоят ми снимки на филм с Бен Уишоу

© Костадин Шопов - поредният отпаднал участник от "Фермата", гостува в студиото на "Тази неделя", като сподели пред водещата петя Дикова, че рубриката "Коцето пита" се е получила спонтанно край огъня.



"Много щастлив съм, че направих предаване вътре в предаването", допълни той.



През 90-те години Костадин заминава в чужбина за малко, но остава за дълго.



"В нашата държава има огромно разделение между възрастните хора, всички пенсионери и останалата част от населението. Те са отлъчени и забравени", коментира той.



На Костадин му предстоят снимки във филма "This Is Going to Hurt" в Лондон с Бен Уишоу.



А по покана на Българския културен институт в Лондон ще организира събитие по повод обесването на Васил Левски, за което ще си партнира с някои от неговите приятели от "Фермата".



Костадин иска много да направи изложба в България, свързана с българското село.



"Сега вече имам приятели и познати, които могат да ми помогнат за осъщестяването на изложбата", сподели той.