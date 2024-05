Кога може да използваме всесезонни гуми за автомобил?

© Пролетта е сезон, в който обикновено става смяната на зимните гуми с летни, но въпросът с използването на всесезонни винаги е на дневен ред. С развитието на технологиите той става все по-актуален.



Колкото и да звучи банално всесезонните гуми са компромис между зимни и летни, както по отношение на геометрията на протектора, така и по отношение на крайните качества на използваните смеси. Примери за такъв тип гуми са Michelin CrossClimate, Kleber Quadraxer, Bridgestone Turanza All Season, Pirelli Cinturato All Season, BFGoodrich Advantage All Season, Nexen N Blue 4Season, Falken Euroall Season, Vredestein Quatrac, Continental AllSeasonContact, Toyo Celsius, Hankook Kinergy 4S, Kumho Solus 4S, Goodyear Vector 4Seasons, Firestone MultiSeason, Dunlop Sport All Season. Въпросът в реалния живот е, кога можем да използваме подобен тип гуми, предава dizzyriders.bg.



Формата на всесезонните гуми няма нищо общо с надлъжните разделени блокове на летните и в повечето случаи заимства дизайн с V-образна структура подобна на тази на зимните гуми. Оформлението може да бъде и с двойно V-образна форма, като този на Michelin CrossClimate или П-образни блокове подредени във V-образна структура като тези на Continental All Season Contact 2. Компановката включва по-малка площ на каналите за отвеждане на вода от тази при летните, но и значително по-малък брой и различно конструирани ламели с по-малка дължина и структурираност в сравнение със зимните. Въпреки че смесите използвани при всесезонните гуми са доста високотехнологични, може да се обобщи че те са по-близки по качества до зимните гуми, отколкото до летните. Освен всичко друго това се постига с различни пропорции на синтетичен и естествен каучук и по-високо съдържание на силика, отколкото при смесите на летните гуми. По тази причина всесезонните гуми са по-меки и понасят добре ниски температури, респективно имат близко до това на зимните гуми поведение на сняг. От друга страна смесите са по-твърди от тези на зимните гуми, в резултат от което са по-издръжливи и се износват по-малко от зимните когато температурите започнат да се повишават. При ниски температури смесите се втвърдяват по-рано, а това означава по-лоши качества на спиране при ниски температури.







Всесезонни гуми с различни качества



При всичко описано обаче съществуват няколко нюанса. В зависимост от акцентите при създаването на даден продукт в рамките на широкоспектърния характер на гумите, продукти с доста различни качества могат да влязат в общото понятие всесезонни. Някои имат отлични качества при движение в снежни условия, но това автоматично намалява качествата им при топло време и суха настилка. Асиметричната компановка на Vredestein, например, създава възможност за отлично поведение на мокра настилка, но качествата и не са толкова добри на сухо. Понякога съществуват разлики и между самите поколения, типичен пример за които е семейството CrossClimate на Michelin. Затова при избора е най-добре да проследите някои от тестовете на реномирани организации и медии, за да откриете поведението на различните модели гуми и да прецените кой е подходящият за вас избор в зависимост от това в какви метеорологични условия се движите през различните сезони.



Нерядко всесезонни гуми на производители на евтини продукти са сертифицирани като всесезонни, но всъщност се приближават силно като качества до зимните гуми. Те се представят добре върху снежна покривка, но са силно проблемни при поведение на мокро и сухо. Освен това в структурата на всесезонни гуми на едни и същи производители може да има разлики в зависимост от това дали са предназначени за едросерийни автомобили или спортни такива.



Като обобщение може да се каже че всесезонните гуми се държат сравнително добре при междинни температурни диапазони и върху лек слой сняг. Което в края на краищата означава че ако шофирате сравнително малко, избягвате шофиране при тежки зимни условия и в много горещо време всесезонните гуми са удобни за целта. Пример за подходяща употреба са електрическите автомобили, използвани основно в града, въпреки значително по-големите изминавани разстояния (като например автомобили за споделяне), които освен другото имат предимството на по-високото тегло подобряващо сцеплението.



Обикновено всесезонните гуми се маркират с един или два знака, индикиращи поведението им в зимни условия. Един от тези маркери е M+S, който показва че можете да се движите безопасно и върху кал и сняг. Трябва да се има предвид че този символ може да се използва доста свободно. Сертифициран е само вторият, изобразяващ стилизирана фигура на Алпите (3PMSF - “Peak Mountain Snow Flake"). От октомври 2024 година само зимни и всесезонни гуми с този символ ще имат право да се използват в зимните месеци. Както споменахме, често производители на по-евтини гуми сертифицират почти изцяло зимни гуми като всесезонни, които естествено води до съответните влошени качества. В края на краищата на какво можете да разчитате, ако използвате всесезонни гуми:



По-нисък разход на гориво от този на зимни гуми на суха настилка (универсалната геометрия на протектора е с по-малко ламели, а това намалява съпротивлението на търкаляне).