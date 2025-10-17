ЗАРЕЖДАНЕ...
Когато е жив, той й носи бели рози. Сега тя ги носи на гроба му
©
В деня на неговата смърт, когато той попадна в тежка катастрофа на магистралата при Нова Градишка в Хърватия, на път за пореден свой концерт, феновете му си спомнят за неговата голяма любов.
Днес тя е омъжена и има син, но всеки път, когато отива на гроба му, душата ѝ не издържа и попада в болница.
Известно е, че голямата любов на Проески е била хандбалистката Андриана Будимир.
Тоше Проески загина трагично при пътнотранспортно произшествие на 16 октомври 2007 г. в Хърватия, след което целият регион онемя. Десетки хиляди хора присъстваха на погребението му в Крушево, Северна Македония.
Сред тях се открояваше една дама - Андриана.
Медиите го свързваха с различни момичета, но Тоше винаги се стараеше да държи личния си живот далеч от светлината на прожекторите. Всеизвестно е обаче, че голямата любов на Проески беше хандбалистката Андриана Будимир.
А именно, връзката между певеца и спортистката дълго време се шушукаше в медиите, но и двамата избягваха да говорят за това публично. За първи път започнаха романс през 2001 г., но скоро не издържаха на натиска и се разделиха. Че това е била голяма и истинска любов, показва фактът, че се сдобриха през 2007 г., на рождения ден на Тоше на 25 януари, и скоро започнаха да живеят заедно.
Въпреки че всички искаха да чуят и версията на Андриана за историята, тя така и не проговори за романса си с Проески. Често се чува, че спортистката е била най-голямата любов на певеца, с която той е имал сериозни планове за бъдещето.
"Тоше ми носеше бели рози, любимите ми цветя. Сега ги нося на гроба му. Лекарят ми забрани да ходя в Крушево, защото всеки път, след като отида на гроба на Тоше, попадам в болницата"- споделя Андриана в една от редките ѝ изяви пред журналисти.
Както писаха медиите по това време, тя прие много тежко смъртта на Тоше, непрекъснато повтаряше, че не знае как ще продължи живота си и че съжалява, че не е родила дете на певеца. От друга страна, след погребението среща проблеми със семейството му.
В допълнение към това, тя съдеше мениджъра на Тоше, който твърдеше, че хандбалистката дори не е имала връзка с певеца. Дори се говореше, че мениджърът го е убедил да отложи брака си с нея.
Отне ѝ много време, за да намери отново щастието в любовта и едва пет години след смъртта на Тоше Проески тя се влюбва отново и се омъжва за ресторантьор от Скопие, от когото има син Максим.
Днес Андриана е собственик на частно училище по хандбал, където тренира деца и открива нови таланти.
Още по темата
/
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
16.10
Иво Сиромахов заминава
16.10
Още от категорията
/
Журналистът Борислав Цаков: Всесезонните гуми стават все по-популярни, тъй като са по-изгодни, а зимите стават все по-меки
11:45
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с В...
19:47 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.