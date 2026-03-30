Когато излязла от водата и стъпила на сушата, Алекс получила телефонно обаждане с тъжната новина
©
"Мислех си за моя баща, който си отиде преди 8 години. Винаги, когато се сетя за него, се просълзявам, но с хубаво чувство, защото го усещам“, сподели развълнуваната певица веднага след края на шоуто.
Илия Раев води тежка 3-годишна битка с рака, като до последно уверява дъщеря си, че ще я дочака да се завърне от планирано пътуване. По време на фаталния момент Алекс е на гмуркане в Червено море. Тя разказва, че е усетила събитието като "преминаване на ток“ през тялото си още докато е била под водата.
Изпълнителката научава за кончината по телефона веднага след излизането си на сушата, след което спешно се прибира в България. Алекс Раева никога не е крила, че между нея и баща ѝ е съществувала изключително силна духовна връзка. Днес тя вярва, че той продължава да я пази и е неотлъчно до нея във всеки важен житейски успех, какъвто бе и последната ѝ победа на сцената.
/
/
Албена за пореден път е домакин на регионалния кръг на Националното състезание по професии в туризма
09:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
14:56
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.